James Bond'u yedi kez canlandıran Roger Moore’un eşyaları satıldı

James Bond karakterini Yaşamak İçin Öldür (1973) ve Asla Asla Deme (1983) gibi filmlerde canlandıran Sir Roger Moore'un hatıralarından oluşan kişisel koleksiyonu satıldı.

James Bond'u yedi kez canlandıran Roger Moore’un eşyaları satıldı

Hollywood'un ünlü isimlerinden Roger Moore'un kişisel eşyaları satıldı. James Bond karakteriyle akıllarda yer eden oyuncunun ailesi, Moore'un hatıralarından oluşan kişisel koleksiyonunu açık artırmada 1,1 milyon sterline sattı.

James Bond'u yedi kez canlandıran Roger Moore’un eşyaları satıldı - 1

Bond karakterini tam 7 kez canlandıran oyuncu, 2017 yılında 89 yaşında hayatını kaybetti. Eşyalar arasında Bond’un 40. yıl dönümünü kutlamak için verilen geniş saat koleksiyonu da vardı.

James Bond'u yedi kez canlandıran Roger Moore’un eşyaları satıldı - 2

Koleksiyonda oyuncunun Ölüme Bir Bakış filminde (1985) giydiği Bogner kayak kıyafeti gibi parçalar bulunuyor. Oyuncunun paltosu, akşam yemeği takımları ve ipek kravatı da satılan eşyalar arasında.

Moore'un ailesi, elde edilen gelirin bir kısmının UNICEF'e bağışlanacağını duyurdu.

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