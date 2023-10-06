James Bond'u yedi kez canlandıran Roger Moore’un eşyaları satıldı

Bond karakterini tam 7 kez canlandıran oyuncu, 2017 yılında 89 yaşında hayatını kaybetti. Eşyalar arasında Bond’un 40. yıl dönümünü kutlamak için verilen geniş saat koleksiyonu da vardı.

Koleksiyonda oyuncunun Ölüme Bir Bakış filminde (1985) giydiği Bogner kayak kıyafeti gibi parçalar bulunuyor. Oyuncunun paltosu, akşam yemeği takımları ve ipek kravatı da satılan eşyalar arasında. Moore'un ailesi, elde edilen gelirin bir kısmının UNICEF'e bağışlanacağını duyurdu.