James Cameron açıkladı: İşte Avatar 3'e gelen ilk tepkiler

"Şu ana kadarki üç film arasında kesinlikle en duygusal ve belki de en iyisi olduğu yönünde."

Independent Türkçe'nin haberine göre; James Cameron, aldığı geri bildirimlerin şu şekilde olduğunu ifade etti:

"Titanik" ve "Terminatör" gibi yapımların yönetmenliğini yapan James Cameron , geçtiğimiz yaz merakla beklenen Avatar 3'ün adının " Avatar : Ateş ve Kül" olacağını açıklamıştı. Ünlü yönetmen, 19 Aralık 2025'te vizyona girmesi planlanan filminin mevcut halini seçilmiş birkaç kişiye izletti.

Öte yandan James Cameron, daha önce de izleyicilerin tanışacağı Na'vi kabilesinden bahsetmişti.

Cameron, Empire dergisine verdiği röportajda; "Kül Halkı nam-ı diğer Mangkwan Klanı'nın lideri Varang inanılmaz zorluklar yaşamış bir halkın lideri. Bu durum onun yüreğini katılaştırmış. Onlar için her şeyi yapar, hatta bizim kötülük olarak gördüğümüz şeyleri bile" demişti.

"AVATAR 3'TE ANA KARAKTERLERİN HİKAYESİNİ SÜRDÜRÜRKEN YENİ DÜNYALAR KEŞFEDECEĞİZ"



"Bu filmde yapmak istediğimiz şeylerden biri de siyah-beyaz basitliğinde olmamaktı" diyen Cameron, sözlerine şöyle devam etmişti:



"Tüm insanlar kötüdür, tüm Na'vi'ler iyidir' algısının ötesine geçmeye çalışıyoruz. İlk filmlerde kötü insanlar ve iyi yürekli Na'vi örnekleri var. Avatar 3'te bunun tam tersini yapacağız. Ana karakterlerin hikayesini sürdürürken yeni dünyaları da keşfedeceğiz. Son bölümlerin en iyisi olacağını söyleyebilirim. Diğerleri bir giriş niteliğindeydi, yemeği servis etmeden önce masayı kurmak gibiydi.