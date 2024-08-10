James Cameron duyurdu: Yeni Avatar filminin ismi belli oldu

Ünlü yönetmen James Cameron  bir sonraki Avatar filminin adını açıkladı. Yeni filmin isminin "Avatar: Ateş ve Kül" olacağını duyurdu.

James Cameron duyurdu: Yeni Avatar filminin ismi belli oldu

Titanik ve Terminatör gibi yapımların yönetmenliğini yapan   Disney'in Anaheim'da düzenlediği D23 kongresinde, merakla beklenen " 3"ün adını duyurdu. 15 bin kişilik izleyici kitlesine hitap eden Cameron, " 3"ün detaylarını paylaştı.

Cameron yeni filmin isminin "Avatar: Ateş ve Kül" olacağını açıkladı.

"Avatar" ve 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" gişede toplamda 5,2 milyar dolardan fazla hasılat elde etmişti. Filmlerin başarısı Cameron'ın seriyi dört devam filmiyle tamamlama planının gerçekleşme ihtimalini artırmıştı.

James Cameron: İstediğim diğer hikayeleri Avatar evreninde anlatabilirim

James Cameron: İstediğim diğer hikayeleri Avatar evreninde anlatabilirim

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