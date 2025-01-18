James Cameron'dan Avatar 3'le ilgili yeni ipuçları

Usta yönetmenden filmle ilgili yeni açıklamalar geldi. Cameron, Empire dergisine verdiği röportajda; "Kül Halkı nam-ı diğer Mangkwan Klanı'nın lideri Varang inanılmaz zorluklar yaşamış bir halkın lideri. Bu durum onun yüreğini katılaştırmış. Onlar için her şeyi yapar, hatta bizim kötülük olarak gördüğümüz şeyleri bile" dedi.



"AVATAR 3'TE ANA KARAKTERLERİN HİKAYESİNİ SÜRDÜRÜRKEN YENİ DÜNYALAR KEŞFEDECEĞİZ"



"Bu filmde yapmak istediğimiz şeylerden biri de siyah-beyaz basitliğinde olmamaktı" diyen Cameron, sözlerine şöyle devam etti:



"Tüm insanlar kötüdür, tüm Na'vi'ler iyidir' algısının ötesine geçmeye çalışıyoruz. İlk filmlerde kötü insanlar ve iyi yürekli Na'vi örnekleri var. Avatar 3'te bunun tam tersini yapacağız. Ana karakterlerin hikayesini sürdürürken yeni dünyaları da keşfedeceğiz. Son bölümlerin en iyisi olacağını söyleyebilirim. Diğerleri bir giriş niteliğindeydi, yemeği servis etmeden önce masayı kurmak gibiydi.