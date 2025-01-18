James Cameron'dan Avatar 3'le ilgili yeni ipuçları
Birkaç ay önce Avatar serisinin merakla beklenen 3. filminin adının Avatar: Ateş ve Kül" olacağını açıklayan usta yönetmen James Cameron, son röportajında filmle ilgili yeni ipuçları verdi.
"Titanik" ve "Terminatör" gibi yapımların yönetmenliğini yapan James Cameron, geçtiğimiz yaz merakla beklenen Avatar 3'ün adının "Avatar: Ateş ve Kül" olacağını açıklamıştı.
Ünlü yönetmen, 19 Aralık 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde sinemaseverlerin tanışacağı Na'vi kabilesinden bahsetmişti.
Fransız gazetesi 20 Minutes'a izleyicilerin Kül Halkı'yla tanışacağını anlatan Cameron, "Na'vi'yi başka bir açıdan ortaya çıkarmak istiyorum çünkü şimdilik onların sadece iyi taraflarını gösterdim" demişti.
Usta yönetmenden filmle ilgili yeni açıklamalar geldi. Cameron, Empire dergisine verdiği röportajda; "Kül Halkı nam-ı diğer Mangkwan Klanı'nın lideri Varang inanılmaz zorluklar yaşamış bir halkın lideri. Bu durum onun yüreğini katılaştırmış. Onlar için her şeyi yapar, hatta bizim kötülük olarak gördüğümüz şeyleri bile" dedi.
"AVATAR 3'TE ANA KARAKTERLERİN HİKAYESİNİ SÜRDÜRÜRKEN YENİ DÜNYALAR KEŞFEDECEĞİZ"
"Bu filmde yapmak istediğimiz şeylerden biri de siyah-beyaz basitliğinde olmamaktı" diyen Cameron, sözlerine şöyle devam etti:
"Tüm insanlar kötüdür, tüm Na'vi'ler iyidir' algısının ötesine geçmeye çalışıyoruz. İlk filmlerde kötü insanlar ve iyi yürekli Na'vi örnekleri var. Avatar 3'te bunun tam tersini yapacağız. Ana karakterlerin hikayesini sürdürürken yeni dünyaları da keşfedeceğiz. Son bölümlerin en iyisi olacağını söyleyebilirim. Diğerleri bir giriş niteliğindeydi, yemeği servis etmeden önce masayı kurmak gibiydi.
Öte yandan Avatar: Ateş ve Kül'de Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder ve Giovanni Ribisi önceki filmlerdeki rollerini yeniden canlandırıyor.
David Thewlis ve Oona Chaplin ise izleyicilerin tanışacağı yeni karakterleri oynuyor.
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