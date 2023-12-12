James Cameron'dan Titanik itirafı: Setimiz büyük görünsün diye yaptık

Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı "Titanik" filminin yönetmeni James Cameron, prodüksiyonun perde arkası detaylarını açıklarken yaptığı hileyi itiraf etti.

James Cameron'dan Titanik itirafı: Setimiz büyük görünsün diye yaptık

1997'de gösterime giren ve 11 dalda Oscar kazanarak tarihine adını yazdıran Titanik, transatlantik yolcu gemisinin 1912 yılında -daha ilk seferinde- bir buz dağına çarpmasını konu alıyor.

Los Angeles Times'a röportaj veren , setini nasıl daha büyük gösterdiğini ve sonuç olarak nasıl tasarruf ettiğini açıkladı.

"UZUN BOYLULARA ROL VERMEDİK"

"Setimiz büyük görünsün diye sadece kısa boylu figüranlara rol verdik" diyen yönetmen, "Boyu 1.72'nin üzerinde olanlara rol vermedik. Oyuncu seçiminden fazladan bir milyon dolar kazanmış olduk" ifadelerini kullandı.

James Cameron'dan Titanik itirafı: Setimiz büyük görünsün diye yaptık - 1

NEDEN YÜZEN BİR GEMİ İNŞA ETMEDİKLERİNİ ANLATTI

Titanik için tam boyutlu bir gemi inşa etme fikrine karşı çıktığını da belirten ünlü yönetmen, eğer büyük bir gemi yapsalardı filmin sonunda batacağı için çekim tekrarı yapamayacağını belirtti.

Cameron, "Ya ikinci bir çekim istersem? Neyse, sonuç olarak Titanik'i gerçekten yüzebilen bir gemi olarak inşa etmemeye karar verdik" dedi.

James Cameron: Leonardo DiCaprio Titanik'te olmayabilirdi

James Cameron: Leonardo DiCaprio Titanik'te olmayabilirdi

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"JACK YAŞAYABİLİRDİ"

Öte yandan James Cameron, "Jack, Rose ile tahtayı paylaşabilir miydi?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü yönetmen, filmin sonunda tahta parçasına çıkabilseydi Jack'in "yaşayabileceğini" itiraf etmişti.

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