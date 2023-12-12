James Cameron'dan Titanik itirafı: Setimiz büyük görünsün diye yaptık

1997'de gösterime giren ve 11 dalda Oscar kazanarak sinema tarihine adını yazdıran Titanik, transatlantik yolcu gemisinin 1912 yılında -daha ilk seferinde- bir buz dağına çarpmasını konu alıyor.



Los Angeles Times'a röportaj veren James Cameron, film setini nasıl daha büyük gösterdiğini ve sonuç olarak nasıl tasarruf ettiğini açıkladı.



"UZUN BOYLULARA ROL VERMEDİK"

"Setimiz büyük görünsün diye sadece kısa boylu figüranlara rol verdik" diyen yönetmen, "Boyu 1.72'nin üzerinde olanlara rol vermedik. Oyuncu seçiminden fazladan bir milyon dolar kazanmış olduk" ifadelerini kullandı.

