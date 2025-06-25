James Cameron'ın eserleri İstanbul'da sergilenecek

“James Cameron’ın Sanatı” (The Art of James Cameron) başlıklı sergi, ünlü yönetmenin vizyoner sanat yolculuğunu mercek altına alacak ve Eylül ayında İstanbul Sinema Müzesi’nde kapılarını açarak altı ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek bu kapsamlı sergi, Terminator, Aliens, Titanic ve Avatar gibi ikonik eserlerin de yer aldığı Cameron’ın 60 yıllık kariyerini İstanbullularla buluşturacak.



300'ÜN ÜZERİNDE ORİJİNAL ÇALIŞMA YER ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Sinema Müzesi iş birliğiyle hayata geçirilen sergide, yönetmenin kişisel arşivinden daha önce hiç sergilenmemiş çok sayıda eserin de dahil olduğu 300’ün üzerinde orijinal çalışma yer alacak. Ziyaretçiler, çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin dahil olduğu disiplinlerarası bir anlatım yoluyla, Cameron’ın yaratım sürecine yakından tanıklık edecek.

“Gözlerin Açıkken Rüya Görmek”, “İnsan-Makine”, “Bilinmeyeni Keşfetmek”, “Titanic: Zaman Yolculuğu”, “Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar” ve “Serbest Bırakılmış Dünyalar” başlıkları altında altı tematik bölümde kurgulanan sergi, katılımcılara unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor.



Avatar Alliance Foundation ve alanlarında uzmanlaşmış uluslararası bir küratör ekibi iş birliğiyle hazırlanan bu eşsiz koleksiyon, James Cameron tarafından bir çeşit otobiyografi olarak tanımlanıyor ve hem sinema tutkunları hem de çağdaş sanat meraklıları için benzersiz bir deneyim sunuyor.



Serginin küratörlüğünü vakfın kreatif direktörü Kim Butts üstlenirken, mimar Helga Faletti mimari ve yerleştirme danışmanı olarak projeye katkı sağlıyor.