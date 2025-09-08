James Corden ve Ruth Jones yıllar sonra aynı projede buluşuyor
"Gavin ve Stacey" dizisinde başrolleri paylaşan James Corden ve Ruth Jones, yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönüyor.
İngiltere’nin en sevilen komedi ikililerinden James Corden ve Ruth Jones, yeniden aynı projede rol alacak. Daha önce "Gavin ve Stacey" dizisinde başrolleri paylaşan ünlü oyuncular, The Choir'de bir araya gelecek.
Sekiz bölüm olarak planlanan The Choir dizisi, yıllardır görüşmeyen Ben ve Lisa isimli iki kardeşin hikayesini anlatacak.
Hazırlıkları süren The Choir dizisinin başrolleri James Corden ve Ruth Jones, projenin yürütücü yapımcıları arasında da yer alacak.
Deadline'ın haberine göre; çekimlerinin 2026’da başlaması planlanan dizinin 2027 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
