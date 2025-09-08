James Corden ve Ruth Jones yıllar sonra aynı projede buluşuyor

İngiltere’nin en sevilen komedi ikililerinden James Corden ve Ruth Jones, yeniden aynı projede rol alacak. Daha önce "Gavin ve Stacey" dizisinde başrolleri paylaşan ünlü oyuncular, The Choir'de bir araya gelecek.

Sekiz bölüm olarak planlanan The Choir dizisi, yıllardır görüşmeyen Ben ve Lisa isimli iki kardeşin hikayesini anlatacak.