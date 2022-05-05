James Corden Late Late Show'u bırakıyor

İngiliz komedyen James Corden, 2015 yılıda sunuculuğuna başladığı The Late Late Show 'u bırakacağını duyurdu. CBS 'de yayınlanan ve daha önce Craig Ferguson 'ın sunuculuğunu yaptığı programı gelecek sene bırakacağını belirten Corden, söylentilere göre kendisine teklif eden 8 haneli rakamı reddetti.

ARABADA KARAOKE YAPIYORLARDI Carpool Karaoke, Drop the Mic ve Crosswalk Musical gibi popüler serilerin de başlangıcına imza atan Corden, 8 yıldır talk show'un sunuculuğunu yapıyordu. Corden'ın ünlü isimlerle arabada karaoke yaptığı serisi Carpool Karaoke ve Drop the Mic isimli rap savaşı serisi Youtube'da yüksek izlenme sayısına ulaştı.

Ayrılma kararının hayatında verdiği en zor karar olduğunu paylaşan 43 yaşındaki Corden, gelecek yıl programı bırakacağını ve farklı şeyler deneyeceğini dile getirdi.

Corden, Tony ve Grammy gibi prestijli ödül törenlerinde sunuculuk yapmasının yanı sıra Into the Woods, Cats ve Cinderella gibi filmlerde oyunculuk da yaptı.

Komedyen, 2023 baharına kadar şovu sunmaya devam edecek ve ardından CBS ile yollarını ayıracak.

