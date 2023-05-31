James Dean'e ait eşyalar 260 bin dolara satıldı

Koleksiyondaki en büyük teklif, 22 bin 958 dolar ile Dean'in Warner Bros.'la yaptığı ve 48 kez parafladığı "Cennetin Doğusu"na ait kontrata verildi.



Eşyalar, Dean'ın 2008'de hayatını kaybeden menajeri Jane Deacy'nin New York'taki evinde bulunuyordu.