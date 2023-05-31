James Dean'e ait eşyalar 260 bin dolara satıldı

Hollywood yıldızı James Dean'e ait 400 eşyanın yer aldığı koleksiyon 260 bin dolara alıcı buldu. 1955 yılında henüz 24 yaşındayken hayatını kaybeden Dean'e ait koleksiyonda oyuncunun imzasını taşıyan fotoğraf ve mektupların yanı sıra Warner Bros.'la yaptığı sözleşmeler bulunuyordu.
Koleksiyondaki en büyük teklif, 22 bin 958 dolar ile Dean'in Warner Bros.'la yaptığı ve 48 kez parafladığı "Cennetin Doğusu"na ait kontrata verildi.
Eşyalar, Dean'ın 2008'de hayatını kaybeden menajeri Jane Deacy'nin New York'taki evinde bulunuyordu.
Satışı gerçekleştiren Nate D. Sanders adlı müzayede evi belgeyi "Hollywood tarihindeki en önemli oyunculuk sözleşmelerinden biri" olarak tanımladı.
30 Eylül 1955'te hayatını kaybeden James Dean, kariyerinde sadece üç filmde rol almıştı.