James Franco yeni filminde Fidel Castro'yu canlandıracak

James Franco , sinemaya Fidel Castro olarak dönüyor. Amerikalı ünlü aktör, cinsel istismar davası nedeniyle setlere verdiği 3 yıllık aranın ardından beyazperdeye hazırlanıyor. Franco, Küba 'daki komünist devrimin efsanevi lideri Fidel Castro’yu canlandıracak. Çekimleri Kolombiya'da başlayacak 'Alina of Cuba' adlı film, Fidel Castro'nun gayrimeşru kızı Alina Fernandez'in gözünden anlatılacak. 2016'da hayatını kaybeden eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun 8 çocuğu arasında, evlilik dışı tek kız çocuğu olan Alina Fernandez, anılarını anlattığı kitabında, baba sevgisinden mahrum kaldığını belirtmiş, mutsuz bir çocukluk yaşadığını açıklamıştı. Görünen o ki, filmin senaryosuna danışmanlık yapan Fernandez sayesinde, Fidel Castro'nun aile ilişkilerine dair önemli ipuçları gün yüzüne çıkacak.

LATİN OYUNCULAR TEPKİLİ

Öte yandan James Franco’nun Fidel Castro rolüne seçilmesine Latin oyunculardan tepki geldi.



Oyuncu Sol Rodriguez, hayatı boyunca bir Amerikalı gibi İngilizce konuşmadığı için kendisiyle dalga geçildiğine dikkat çekerek, “Defalarca kurtulmam gerektiği söylenen aksanı James Franco edinmek zorunda kalacak” dedi.



Jeff Torres ise Twitter hesabından, “Ben bir başka ‘Latin Amerikalı uyuşturucu satıcısı’ rolü için seçmelere girerken James Franco Fidel Castro’yu oynuyor” diye yazdı.