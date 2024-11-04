James Gray'in yeni filmi Paper Tigers'ın başrolleri belli oldu

“Ad Astra” ve “The Lost City of Z” filmlerinin yönetmeni James Gray , sıradaki projesi “ Paper Tigers ” için hazırlıklara başladı. Çekimlerinin önümüzde yıl başlaması beklenen filmde; Adam Driver, Jeremy Strong ve Anne Hathaway rol alacak.

"Paper Tigers" filmi, Amerikan Rüyası'nın peşinde koşan iki kardeşin, gerçek olamayacak kadar iyi olduğu ortaya çıkan bir planın içinde kaybolmalarını konu alıyor.



Filmin 2025 sonlarında vizyona girmesi bekleniyor.