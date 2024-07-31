James Gunn duyurdu: Yeni Superman filminin çekimleri tamamlandı

Çekimlerin ilk haftasından bir kare yayınlayan ünlü yönetmen, paylaşımına "Ve işte tamamlandı. Bu projeye bağlılığı, yaratıcılığı ve çalışkanlığı ile hayat veren oyuncularımızı ve ekibimizi Tanrı korusun. Her zaman pek de iyi olmayan bir dünyada, iyi bir adam hakkında bir film yapmak için yola çıktım. Ve sette her gün karşılaştığım iyilik, nezaket ve sevgi bana ilham verdi ve kendi başıma ilerleyemeyecek kadar tükenmiş hissettiğimde beni ileriye götürdü. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Benim için bir onurdu. Varış noktası Superman'di, ancak yolculuk, sette paylaştığımız emek, kahkaha, duygu, fikir ve sihir oldu. Ve bunun için sonsuza kadar minnettarım" notunu düştü.