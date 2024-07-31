James Gunn duyurdu: Yeni Superman filminin çekimleri tamamlandı

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme girmişti. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından DC evrenini başlatacak filmde rol alacak ismin David Corenswet olmuştu.
James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin adının "Superman: Legacy" olacağı açıklanmıştı.
Filmde yeni "Louis Lane" Rachel Brosnahan olurken; Superman'in baş düşmanı Lex Luthor'ı canlandıracak isim ise Nicholas Hoult olmuştu.
"HEPİNİZE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM"
11 Temmuz 2025'te vizyona girecek olan "Superman: Legacy" filminin çekimleri tamamlandı. James Gunn, filmin çekimlerinin bittiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Çekimlerin ilk haftasından bir kare yayınlayan ünlü yönetmen, paylaşımına "Ve işte tamamlandı. Bu projeye bağlılığı, yaratıcılığı ve çalışkanlığı ile hayat veren oyuncularımızı ve ekibimizi Tanrı korusun. Her zaman pek de iyi olmayan bir dünyada, iyi bir adam hakkında bir film yapmak için yola çıktım. Ve sette her gün karşılaştığım iyilik, nezaket ve sevgi bana ilham verdi ve kendi başıma ilerleyemeyecek kadar tükenmiş hissettiğimde beni ileriye götürdü. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Benim için bir onurdu. Varış noktası Superman'di, ancak yolculuk, sette paylaştığımız emek, kahkaha, duygu, fikir ve sihir oldu. Ve bunun için sonsuza kadar minnettarım" notunu düştü.
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