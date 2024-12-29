James Gunn'dan Batman 2'nin ertelenmesi hakkında açıklama
Robert Pattinson'ın Batman'i canlandırdığı The Batman'in devam filminin vizyon tarihi, bir yıl daha ertelenerek 1 Ekim 2027 olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan James Gunn ise The Batman 2'nin ertelenmesini savundu.
Başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in yer aldığı The Batman filmi, Bruce Wayne'in daha genç bir versiyonuna odaklanmıştı.
Hem eleştirmenlerin beğenisini kazanan hem gişede istediği başarıyı yakalayan The Batman, ikinci film onayını almıştı. Devam filminde de Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturacağı açıklanmıştı.
VİZYON TARİHİ BİR KEZ DAHA ERTELENDİ
3 Ekim 2025'te vizyona girmesi beklenen The Batman 2, geçtiğimiz aylarda 2 Ekim 2026'ya ertelenmişti. Birkaç gün önce bir kez daha ertelenen The Batman 2'nin yeni vizyon tarihi 1 Ekim 2027 olarak açıklanmıştı.
"DEVAM FİLMLERİNDEN SON DERECE YAYGIN"
DC Stüdyoları Eş Başkanı ve Eş CEO'su James Gunn, yönetmen koltuğunda Matt Reeves'in oturduğu The Batman'in devam filmini 2027'ye ertelenmesi sonrası açıklama yaptı.
58 yaşındaki Gunn, Bu kararın büyük aksiyon filmleri arasında oldukça yaygın olduğunu savundu.
Paylaşımında "Açık konuşmak gerekirse, devam filmleri arasında 5 yıl veya daha uzun aralar olması son derece yaygındır" diyen Gunn, sözlerine şöyle devam etti:
Yaratık(Alien) ve Yaratık 2 arasında 7 yıl. İnanılmaz Aile filmleri arasında 14 yıl. İlk iki Terminatör arasında 7 yıl. Avatar filmleri arasında 13 yıl. Top Gun ve Top Gun: Maverick arasında 36 yıl. Ve tabii ki Galaksinin Koruyucuları filmlerinin ikincisi ve üçüncüsü arasında 6 yıl" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life Kültür&Sanat