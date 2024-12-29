James Gunn'dan Batman 2'nin ertelenmesi hakkında açıklama

Başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in yer aldığı The Batman filmi, Bruce Wayne'in daha genç bir versiyonuna odaklanmıştı.



Hem eleştirmenlerin beğenisini kazanan hem gişede istediği başarıyı yakalayan The Batman, ikinci film onayını almıştı. Devam filminde de Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturacağı açıklanmıştı.

VİZYON TARİHİ BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

3 Ekim 2025'te vizyona girmesi beklenen The Batman 2, geçtiğimiz aylarda 2 Ekim 2026'ya ertelenmişti. Birkaç gün önce bir kez daha ertelenen The Batman 2'nin yeni vizyon tarihi 1 Ekim 2027 olarak açıklanmıştı.