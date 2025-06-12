James Gunn'dan The Batman 2 açıklaması

Ünlü isim, "Matt'in yaptığı şey, aksini söyleyen haberlere rağmen hâlâ çok önemli. Senaryoyu yakında göreceğiz ve sabırsızlanıyorum" dedi.

"DEVAM FİLMLERİNDEN SON DERECE YAYGIN"

Öte yandan James Gunn, geçtiğimiz aylarda The Batman 2'nin ertelenmesiyle ilgili konuşmuş ve bu kararın büyük aksiyon filmleri arasında oldukça yaygın olduğunu savunmuştu.

"Açık konuşmak gerekirse, devam filmleri arasında 5 yıl veya daha uzun aralar olması son derece yaygındır" diyen Gunn, sözlerine şöyle devam etmişti:



"Yaratık(Alien) ve Yaratık 2 arasında 7 yıl. İnanılmaz Aile filmleri arasında 14 yıl. İlk iki Terminatör arasında 7 yıl. Avatar filmleri arasında 13 yıl. Top Gun ve Top Gun: Maverick arasında 36 yıl. Ve tabii ki Galaksinin Koruyucuları filmlerinin ikincisi ve üçüncüsü arasında 6 yıl."