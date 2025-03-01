James Marsden: Frank Sinatra'yı canlandırmak istiyorum

Paradise dizisinin yıldızı, sözlerine "Frank Sinatra'nın hayatında anlatılabilecek o kadar ilginç hikayeler var ki... Ve nedense bugüne kadar onun hakkında büyük bir film yapılmadı" diye devam etti.

"Her zaman eski şarkıcıları taklit etmeyi sevmişimdir, özellikle Bobby Darin, Frank Sinatra ve Dean Martin gibi isimleri..."

Sinatra'nın hayatının hem karanlık ve çalkantılı hem de ilham verici yönleriyle anlatılabilecek birçok hikaye sunduğunu belirten 51 yaşındaki Marsden, "Şimdiye kadar biyografik bir filmde kimseyi canlandırmadım" ifadelerini kullandı.

Marsden, "Jamie Foxx'un Ray Charles'ı canlandırdığı gibi bir biyografi filminde oynamak gerçekten çok eğlenceli olurdu. Bunu yapmayı çok isterim. Üstelik kendi sesimle şarkı söylediğim bir rol olurdu" dedi.