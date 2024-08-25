James Spader yeniden Marvel Sinematik Evreni'nde

James Spader, Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönüyor. Ünlü oyuncu, Ultron rolünü yeniden canlandıracak.

James Spader yeniden Marvel Sinematik Evreni'nde

Emmy ödüllü aktör James Spader, 'a dönüyor. İlk kez 2015 yapımı "Avengers: Age of Ultron"da Ultron karakterini canlandıran ünlü isim, aynı rolü oynayacak.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre; Spader, WandaVision dizisinin devamı niteliğindeki isimsiz Vision dizisinde robotik kötü Ultron'u yeniden canlandıracak.

Üç Marvel filminde ve WandaVision'da rol alan Paul Bettany de dizide Marvel karakteri Vision rolünü yeniden canlandıracak.

Henüz detayları açıklanmayan yeni dizinin 2025 yılının başlarında İngiltere'de çekilmesi planlanıyor.

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