James Wan imzalı yeni korku dizisi Teacup'ın yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Yvonne Strahovski, Scott Speedman ve Chaske Spencer'ın yer aldığı "Teacup" dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Yönetici yapımcılar James Wan ve Ian McCulloch ile başrol oyuncuları dizi için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Teacup'ın yarım saatlik ilk iki bölümüyle 10 Ekim'de prömiyerini yapacağı ve ardından 31 Ekim'e kadar haftada iki bölüm halinde yayınlanacağı ortaya çıktı.

Yazar Robert McCammon'ın Stinger adlı kitabından uyarlanan dizi, Georgia kırsalında gizemli bir tehditten kurtulmak için farklılıklarını bir kenara bırakmak zorunda kalan bir grup insanı konu alıyor.