James Wan imzalı Other Mommy filmi ertelendi

Testere (Saw), Ruhlar Bölgesi (Insidious) ve Korku Seansı'yla (The Conjuring) tanınan usta yönetmen James Wan'ın yapımcılığını üstlendiği "Other Mommy" adlı korku filminden üzen haber geldi.

Yönetmen koltuğunda Rob Savage'in oturduğu "Other Mommy" filmi ertelendi. 8 Mayıs 2026'da izleyiciyle buluşacağı açıklanan filmin yeni vizyon tarihi 9 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Jessica Chastain'in başrolde yer aldığı filmin kadrosunda ise Arabella Olivia Clark, Jay Duplass ve Dichen Lachman yer alıyor.

Josh Malerman'ın Incidents Around the House adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunu Nathan Elston kaleme aldı.

Merakla beklenen film, genç bir kızın karanlık dünyasına yapılan korkunç, doğaüstü bir yolculuğu anlatıyor.