Nisan 2023'te sette rahatsızlanan ve uzun bir tedavi sonrası sağlığına kavuşan Jamie Foxx, “Fight for '84” adlı filmde başrol oynayacak.

"Zincirsiz", "Tetikçinin Gecesi" ve "İnanılmaz Örümcek Adam 2" gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Jamie Foxx'un yeni projesi belli oldu.

Variety'nin haberine göre; Oscar ödüllü oyuncu, orijinal takımın 1980'de trajik bir uçak kazasında ölmesinin ardından ABD Olimpiyat boks takımını yeniden kurmak için işe alınan bir koçu canlandıracak.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin senaryosunu Andrea Berloff, John Gatins ve Andy Weiss kaleme alacak.