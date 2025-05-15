Jamie Foxx'un yeni projesi belli oldu
Son olarak Cameron Diaz ile birlikte "Back in Action" filminde rol alan Jamie Foxx'un sıradaki projesi ortaya çıktı.
"Zincirsiz", "Tetikçinin Gecesi" ve "İnanılmaz Örümcek Adam 2" gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Jamie Foxx'un yeni projesi belli oldu.
Nisan 2023'te sette rahatsızlanan ve uzun bir tedavi sonrası sağlığına kavuşan Jamie Foxx, “Fight for '84” adlı filmde başrol oynayacak.
Variety'nin haberine göre; Oscar ödüllü oyuncu, orijinal takımın 1980'de trajik bir uçak kazasında ölmesinin ardından ABD Olimpiyat boks takımını yeniden kurmak için işe alınan bir koçu canlandıracak.
Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin senaryosunu Andrea Berloff, John Gatins ve Andy Weiss kaleme alacak.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Oyuncular
- N-Life Kültür&Sanat