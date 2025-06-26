Jane Austen romanı yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor
Sense and Sensibility romanı yıllar sonra yeniden film oluyor. Daisy Edgar-Jones filmde başrolü üstlenecek.
Jane Austen'ın ünlü romanı Sense and Sensibility (Aşk ve Yaşam) bir kez daha film oluyor. Filmde başrolü ise Normal People ile yıldızı parlayan Daisy Edgar-Jones üstlenecek.
Oyuncu filmde Elinor Dashwood karakterini canlandıracak. Bu role, 1995 tarihli filmde Emma Thompson hayat vermişti. Ang Lee imzalı filmde başrolleri Emma Thompson, Kate Winslet, James Fleet, Alan Rickman ve Hugh Grant paylaşmıştı.
Edgar-Jones, Twisters (2024), Fresh (2022), On Swift Horses (2024), Where the Crawdads Sing (2022), Under the Banner of Heaven (2022) ve Normal People (2020) gibi yapımlarla tanınıyor.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- Kate Winslet