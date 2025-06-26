Jane Austen romanı yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor

Jane Austen'ın ünlü romanı Sense and Sensibility (Aşk ve Yaşam) bir kez daha film oluyor. Filmde başrolü ise Normal People ile yıldızı parlayan Daisy Edgar-Jones üstlenecek.

Oyuncu filmde Elinor Dashwood karakterini canlandıracak. Bu role, 1995 tarihli filmde Emma Thompson hayat vermişti. Ang Lee imzalı filmde başrolleri Emma Thompson, Kate Winslet, James Fleet, Alan Rickman ve Hugh Grant paylaşmıştı.