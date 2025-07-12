Jane Austen romanı yeniden film oluyor: Esme Creed-Miles da kadroda
Jane Austen'ın Sense and Sensibility romanı yıllar sonra beyaz perdeye uyarlanıyor. Filmin kadrosuna Esme Creed-Miles da katıldı.
Jane Austen'ın ünlü romanı Sense and Sensibility (Aşk ve Yaşam) bir kez daha film oluyor. Filmde başrolü ise Normal People ile yıldızı parlayan Daisy Edgar-Jones üstlenecek.
Ünlü oyuncu filmde; daha önce Emma Thompson'ın hayat verdiği Elinor Dashwood karakterini canlandıracak.
Deadline'ın haberine göre; hazırlıkları devam eden filme Esme Creed-Miles katıldı. Esme Creed-Miles, filmde; Marianne Dashwood rolünü canlandıracak. Marianne Dashwood rolüne 1995 yapımı filmde Kate Winslet hayat vermişti.
Georgia Oakley'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmin senaryosunu Diana Reid kaleme alıyor.
Aşk ve Yaşam romanı; duygusal olarak birbirine zıt olan Elinor ve Marianne Dashwood kardeşlerin, 18'inci yüzyıl İngiltere'sinin toplumsal beklentileri arasında aşk, kayıp ve maddi belirsizliklerle boğuşmalarını konu alıyor.
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