Jane Austen romanı yeniden film oluyor: Esme Creed-Miles da kadroda

Jane Austen'ın ünlü romanı Sense and Sensibility (Aşk ve Yaşam) bir kez daha film oluyor. Filmde başrolü ise Normal People ile yıldızı parlayan Daisy Edgar-Jones üstlenecek.



Ünlü oyuncu filmde; daha önce Emma Thompson'ın hayat verdiği Elinor Dashwood karakterini canlandıracak.



Deadline'ın haberine göre; hazırlıkları devam eden filme Esme Creed-Miles katıldı. Esme Creed-Miles, filmde; Marianne Dashwood rolünü canlandıracak. Marianne Dashwood rolüne 1995 yapımı filmde Kate Winslet hayat vermişti.

