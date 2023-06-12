Jane Fonda kariyerine ara veriyor

Tribeca Film Festivali’nde ödül alan 85 yaşındaki oyuncu Jane Fonda, ABD'deki başkanlık seçimi nedeniyle kariyerine ara vereceğini ifade etti. "Harry Belafonte Sosyal Adalet İçin Sesler Ödülü" ile onurlandırılan Fonda, Robin Roberts'a röportaj verdi.
Hiçbir zaman aday olmak istemediğini vurgulayan ünlü isim, "Benim orijinal fikirlerim yok. Ben sizin fikirlerinizi alan ve sonra da bunun için övgü toplayan biriyim. Benim orijinal fikirlerim yok. Ben sizin fikirlerinizi alan ve sonra da bunun için övgü toplayan biriyim" dedi.
"BİZ HAYVANIZ, UNUTMAYALIM"
Oscar ödüllü yıldız, iklim kriziyle mücadele etmek için değişiklik yapmak gerektiğini yoksa gelecek nesil için çok geç olacağını söyledi.
Jane Fonda, "Biz hayvanız, unutmayalım. Oksijen ve yiyecek için okyanusa ve ormanlara bağımlıyız. Yani, köpekler bile kendi kulübelerini mahvetmezler. Ve biz kulübedeyiz ve bu süreçte bizimle birlikte çok şey yıkıyoruz. Onu durdurmalıyız. Hepsi bağlantılı" diye konuştu.
BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI
60 yıllık kariyerinde unutulmaz filmlere imza atan Hollywood yıldızı, 2015 ile 2022 arasında komedi dizisi "Grace and Frankie"de başrol oynadı.
Efsane oyuncu, son olarak "Diane Keaton ve Andy Garcia" gibi isimlerle birlikte "Kitap Kulübü: Yeni Bölüm'de" (Book Club 2: The Next Chapter) rol aldı.
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