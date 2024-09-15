Jane's Addiction grubunun üyeleri sahnede kavga etti

Boston'da yeniden bir araya gelen Jane's Addiction'ın konseri, Perry Farrell'in gitarist Dave Navarro'ya yumruk atmasıyla aniden sona erdi.

Konser sona erdikten sonra birçok izleyici, kavganın videosunu sosyal medyada paylaştı.

Bazı hayranlar, grubun uzun zamandır beklenen ve 14 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleşen yeniden birleşme turnesinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, grubun en ünlü iki üyesi arasında sorun çıkıyor. Bazı hayranlar sosyal medyada, ikili kavga etmeye başlamadan önce aralarının birkaç şarkı boyunca gergin olduğunu bildirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Kalabalık şaşkındı. Yarısı gösterinin erken bitmesine sinirliydi, yarısı da Janes A'nın son gösterisini görmüş olabileceğimiz için heyecanlıydı" dedi.

