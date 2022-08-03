Janet Yang Akademi’nin ilk Asyalı başkanı oldu

Çin asıllı ABD'li yapımcı Janet Yang, prestijli Oscar Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturan Akademi’nin ilk Asyalı başkanı oldu.

Janet Yang Akademi’nin ilk Asyalı başkanı oldu

Haberler - ntv.com.tr 03.08.2022 - 10:43

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Ünlü yapımcı Janet Yang, Academy of Motion Picture Arts and Sciences’ın ( Sanatları ve Bilimleri Akademisi) yeni başkanı seçildi. Çin asıllı ABD’li yapımcı, Akademi’nin ilk Asyalı başkanı olarak tarihe geçti. Yang, aynı zamanda Fay Kanin, Cheryl Boone Isaacs ve Bette Davis’den sonra başkanlık görevine getirilen dördüncü kadın oldu.

"YANG STRATEJİK BİR LİDERDİR"

Akademi’nin CEO’su Bill Kramer “Janet, Akademi’ye inanılmaz hizmetler vermiş çok özel ve stratejik bir liderdir” açıklamasında bulundu.

66 yaşındaki yapımcı kariyeri boyunca Oliver Stone ve Kathryn Bigelow gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. Yang, “The Joy Luck Club” (1993), “The People vs. Larry Flynt” (1996) ve “Over the Moon” (2020) gibi filmlerde yapımcı olarak görev aldı.

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