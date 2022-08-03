Janet Yang Akademi’nin ilk Asyalı başkanı oldu

Ünlü yapımcı Janet Yang, Academy of Motion Picture Arts and Sciences’ın ( Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) yeni başkanı seçildi. Çin asıllı ABD’li yapımcı, Akademi’nin ilk Asyalı başkanı olarak tarihe geçti. Yang, aynı zamanda Fay Kanin, Cheryl Boone Isaacs ve Bette Davis ’den sonra başkanlık görevine getirilen dördüncü kadın oldu.

"YANG STRATEJİK BİR LİDERDİR"

Akademi’nin CEO’su Bill Kramer “Janet, Akademi’ye inanılmaz hizmetler vermiş çok özel ve stratejik bir liderdir” açıklamasında bulundu.

66 yaşındaki yapımcı kariyeri boyunca Oliver Stone ve Kathryn Bigelow gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. Yang, “The Joy Luck Club” (1993), “The People vs. Larry Flynt” (1996) ve “Over the Moon” (2020) gibi filmlerde yapımcı olarak görev aldı.