Japon anime şarkıcısı Mizuki İçirou yaşamını yitirdi

Japon anime müzikleri ile tanınan besteci ve ses sanatçısı Mizuki İçirou, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Japon anime şarkıcısı Mizuki İçirou yaşamını yitirdi

Gerçek adı 'Hayakawa Toşio' olan 'Mizuki İçirou'nun çalıştığı yetenek ajansı, Japon şarkıcının 74 yaşında akciğer kanserinden öldüğünü açıkladı.

Mizuki, 50 yılı aşan sanat hayatında, repertuvarındaki bin 200'den fazla şarkı ve bestesiyle Japonya'da "Anime şarkılarının kralı" olarak nitelendiriliyordu.

Japon anime şarkıcısı Mizuki İçirou yaşamını yitirdi - 1

'MAZINGER Z'NİN TANITIM MÜZİĞİYLE TANINMIŞTI

Tokyo'da 1948'de doğan Mizuki, 1971'de girdiği anime dünyasında, 'Süper Robot' diye bilinen 'Mazinger Z'nin tanıtım müziğiyle tanınmıştı.

Mizuki, televizyon ile video oyun sektörüne ses, güfte ve besteleriyle hizmet sunmuştu.

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