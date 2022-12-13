Japon anime şarkıcısı Mizuki İçirou yaşamını yitirdi

Gerçek adı 'Hayakawa Toşio' olan 'Mizuki İçirou'nun çalıştığı yetenek ajansı, Japon şarkıcının 74 yaşında akciğer kanserinden öldüğünü açıkladı.

Mizuki, 50 yılı aşan sanat hayatında, repertuvarındaki bin 200'den fazla şarkı ve bestesiyle Japonya'da "Anime şarkılarının kralı" olarak nitelendiriliyordu.

'MAZINGER Z'NİN TANITIM MÜZİĞİYLE TANINMIŞTI



Tokyo'da 1948'de doğan Mizuki, 1971'de girdiği anime dünyasında, 'Süper Robot' diye bilinen 'Mazinger Z'nin tanıtım müziğiyle tanınmıştı.



Mizuki, televizyon ile video oyun sektörüne ses, güfte ve besteleriyle hizmet sunmuştu.