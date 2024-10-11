Japon animesi "Doraemon"un sesini veren Nobuyo Oyama hayatını kaybetti (Nobuyo Oyama kimdir?)
Doreamon'un seslendirmeni, Nobuyo Oyama, 90 yaşında hayatını kaybetti. Oyama'nın ölüm haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dünyanın dört bir yanındaki hayranları başsağlığı dileklerini iletti ve onu çocukluklarının ikonik sesi olarak hatırladı.
Aynı isimli çocuk animesindeki mavi çizgi film robotu Doraemon'u milyonlarca kişinin deneyimleme biçimini şekillendiren, alto tınısı ve parlak kahkahasıyla Japonya'daki seslendirme sanatçısı Nobuyo Oyama, 29 Eylül'de Tokyo'daki bir hastanede hayatını kaybetti.Ölümü, ajansı Actors 7'nin genel müdürü Yozo Morita tarafından cuma günü telefonla doğrulandı. Morita, 2008 yılında felç geçirdiğini ve yıllardır bunama hastalığıyla yaşadığını söyledi.
NOBUYO OYAMA KİMDİR?
16 Ekim 1933 doğumlu Oyama, 1979'dan 2005'e kadar yayınlanan ve özellikle Hong Kong ve Vietnam gibi bölgesel pazarlarda olmak üzere küresel çapta popülerlik kazanan Doraemon serisinin üç dizisinden biri olan "Doraemon" adlı televizyon dizisindeki aynı adlı karaktere ses vermesiyle tanınıyordu. Yaklaşık 25 yıl boyunca 1969'da yaratılan Doraemon karakterine sesini verdi.
Doraemon'u seslendirmeyi bıraktıktan sonra Bayan Oyama, 2005 yılında Japonya'nın Yayıncı Kadın Ödülü'nü kazandı. Rektal kanser ve Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere bir dizi hastalık daha sonra kariyerini askıya aldı ve karakteri seslendirmek için başka aktrislerin önünü açtı.
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