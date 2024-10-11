Japon animesi "Doraemon"un sesini veren Nobuyo Oyama hayatını kaybetti (Nobuyo Oyama kimdir?)

NOBUYO OYAMA KİMDİR?



16 Ekim 1933 doğumlu Oyama, 1979'dan 2005'e kadar yayınlanan ve özellikle Hong Kong ve Vietnam gibi bölgesel pazarlarda olmak üzere küresel çapta popülerlik kazanan Doraemon serisinin üç dizisinden biri olan "Doraemon" adlı televizyon dizisindeki aynı adlı karaktere ses vermesiyle tanınıyordu. Yaklaşık 25 yıl boyunca 1969'da yaratılan Doraemon karakterine sesini verdi.



Doraemon'u seslendirmeyi bıraktıktan sonra Bayan Oyama, 2005 yılında Japonya'nın Yayıncı Kadın Ödülü'nü kazandı. Rektal kanser ve Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere bir dizi hastalık daha sonra kariyerini askıya aldı ve karakteri seslendirmek için başka aktrislerin önünü açtı.