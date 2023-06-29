Japon arkeolog Kırıkkale'de Hitit dönemini keşfediyor

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura başkanlığında "Aşağı Şehir" ve "Yukarı Şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale'de 14 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor. Kızılırmak Nehri'nin en dar kısmında konumlandırılmış şehir, Erken Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar iskan görmüş ve her dönem Doğu-Batı geçiş noktasının üzerinde adeta doğal bir köprü görevi üstlendiği tahmin ediliyor. Arkeolojik kazılar, şehrin Asur ticaret kolonileri döneminde de aktif rol oynadığını gösteriyor.

26 Nisan'da başlayan kazı çalışmaları 24 Haziran günü son buldu.



"Hitit İmparatorluğu çağına ait bir tane oda bulduk"

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, Hitit dönemine ait mimari kalıntılar üzerinde çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Kazı çalışmalarında yeni buluntuların ortaya çıktığını ifade eden Matsumura, "Hitit İmparatorluğu çağına ait bir tane oda bulduk. Bu odada ocak tespit edilmedi. Bu odanın fonksiyonu normal yaşantı için değil, bu sarayın bir kısmı olarak depo ya da idari işler için kullanılan bir oda olduğunu düşünüyoruz. Burada görülen sur duvarı, genç demir çağı büyük ihtimalle Kimmerlere ait olduğunu düşünüyoruz" dedi.

