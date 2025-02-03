Japon korku klasiği Audition ikinci kez beyazperdeye uyarlanıyor
Japon yazar Ryu Murakami'nin 1997 tarihli kült korku-gerilim romanı Audition, 1999 yılında beyazperdeye uyarlanmıştı. İkonik eser bir kez daha çekilecek.
Japon yazar Ryu Murakami'nin kült romanı Audition, 1999 yılındaTakashi Miike tarafından aynı adla beyazperdeye uyarlanmıştı.
Kült eser, seneler sonra bir kez daha beyazperdeye uyarlanıyor. Audition'ın yeni uyarlamasını, Danimarkalı çok yönlü sinemacı Christian Tafdrup yazıp yönetecek.
Filmin senaryosunu da Christian Tafdrup ve kardeşi Mads Tafdrup kaleme alacak.
1999 yapımı Ölüm Provası (Audition), eleştirmenlerden büyük övgü almış ve Birleşik Krallık merkezli Guardian gazetesi, 2010'da filmi tüm zamanların en iyi 25 korku filmi arasında göstermişti.
Japon korku sinemasının mihenk taşlarından biri kabul edilen Ölüm Provası, eşini kaybettikten sonra yalnızlık çeken bir adamın, kendine eş bulma amacıyla düzenlediği sahte bir seçme sürecinde, Asami adlı gizemli bir kadınla tanışmasını konu alıyordu.
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