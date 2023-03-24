Japon sanatçı Hokusai’nin nadir baskısı rekor fiyata satıldı

Ünlü Japon sanatçı Katsushika Hokusai’nin “Kanagawa Açıklarında Büyük Dalga” adlı sanat eserinin nadir bir baskısı rekor fiyata satıldı. ABD'nin New York kentinde müzayede evi Christie's tarafından açık artırmaya çıkan eser 2,76 milyon dolara satıldı.

1830’lu yılların başında yapılan sanat eseri, 37 santimetre büyüklüğünde. Sanat uzmanları çok fazla ve farklı benzer tasarımlar olduğunu aktarırken, “Büyük Dalga” isimli eser, popüler kültürün en önemli eserlerinden biri olarak biliniyor. Eserde üç balıkçı teknesinin dalgalarla boğuşma anı tasvir ediliyor.