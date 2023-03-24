Japon sanatçı Hokusai’nin nadir baskısı rekor fiyata satıldı

Sanat tarihinin ikonik eserlerinden biri olarak nitelendirilen "The Great Wave off Kanagawa" (Kanagawa Açıklarında Büyük Dalga) rekor fiyata alıcı buldu.

Japon sanatçı Hokusai’nin nadir baskısı rekor fiyata satıldı

Ünlü Japon sanatçı Katsushika Hokusai’nin “Kanagawa Açıklarında Büyük Dalga” adlı sanat eserinin nadir bir baskısı rekor fiyata satıldı. ABD'nin New York kentinde müzayede evi Christie's tarafından açık artırmaya çıkan eser 2,76 milyon dolara satıldı.

1830’lu yılların başında yapılan , 37 santimetre büyüklüğünde. Sanat uzmanları çok fazla ve farklı benzer tasarımlar olduğunu aktarırken, “Büyük Dalga” isimli eser, popüler kültürün en önemli eserlerinden biri olarak biliniyor. Eserde üç balıkçı teknesinin dalgalarla boğuşma anı tasvir ediliyor.

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