Japonlar Oppenheimer filminin Oscar almasına tepkili: Aylar sonra vizyona girecek

AYLAR SONRA JAPONYA'DA VİZYONA GİRECEK

Japon vatandaşlar ise 78 yıl önce kentlerini yerle bir eden atom bombasının geliştirilmesi sürecini anlatan "Oppenheimer" filminin ödül almasına tepki gösteriyor. Japonların çoğu, 29 Mart'ta ülkelerinde vizyona girecek filmi izlemeden yapılacak değerlendirmelerin yetersiz kalacağını dile getiriyor.





"ATOM BOMBASININ TRAJİK SONUÇLARINI GÖRMEK İSTERLER Mİ?"

Kırtasiyeci Nagai, savaş döneminde ABD'nin atom bombalarını, Japon halkı üzerinde deneyler yapmak için kullandığını savundu. Yabancı turistlerin, filmi izledikten sonra Hiroşima'ya ilgisinin artabileceği ihtimaline yönelik Nagai, "Söylemesi zor ancak (izleyenler) atom bombasının trajik sonuçlarını görmek isterler mi? Pek öyle düşünmüyorum." dedi.



Nagai, filmi izlemeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi. Manav Makabe, filmin ay sonunda gösterime gireceğine yönelik reklamları gördüğünü ancak filmi izlemek istemediğini söyledi.



Makabe, "İnsanlar filmi izleyerek atom bombasının verdiği hasarın dehşetini anlayabilirlerse belki Hiroşima'yı ziyaret etmek isteyebilirler." dedi. Filmin, nükleer silahlara yönelik tartışmaları yeniden alevlendirebileceği konusunda Makabe, "(Film) Atom bombalarının gerekliliğine yönelik soruları harekete geçirecektir." diye konuştu.



Makabe, atom bombasının o dönem ülkesinde yol açtığı trajik sonuçların halen farkına varılmadığını kaydetti.

