Japonlar Oppenheimer filminin Oscar almasına tepkili: Aylar sonra vizyona girecek

Fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan biyografik film, dünya çapında 954 milyon dolar hasılat yaptıktan sonra hafta sonu ABD Akademi Ödülleri'nde 7 Oscar kazandı.
Ancak film, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye saldırmasıyla nükleer bombaya maruz kalan tek ülke olan Japonya'da gösterime girmedi. Bir grup bilim insanın atom bombası tasarlama sürecini anlatan film, Temmuz 2023'te birçok ülkede gösterime girerken Japonya'da ise ay sonu izleyiciyle buluşacak.
Atom bombasının "insani bedelini örtbas ettiği" gerekçesiyle eleştirilen filmin, içeriği ve tanıtımına ilişkin tartışmalar nedeniyle Japonya'da gösterime girmesinin geciktiği belirtiliyor.
AYLAR SONRA JAPONYA'DA VİZYONA GİRECEK
Japon vatandaşlar ise 78 yıl önce kentlerini yerle bir eden atom bombasının geliştirilmesi sürecini anlatan "Oppenheimer" filminin ödül almasına tepki gösteriyor. Japonların çoğu, 29 Mart'ta ülkelerinde vizyona girecek filmi izlemeden yapılacak değerlendirmelerin yetersiz kalacağını dile getiriyor.
"ATOM BOMBASININ TRAJİK SONUÇLARINI GÖRMEK İSTERLER Mİ?"
Kırtasiyeci Nagai, savaş döneminde ABD'nin atom bombalarını, Japon halkı üzerinde deneyler yapmak için kullandığını savundu. Yabancı turistlerin, filmi izledikten sonra Hiroşima'ya ilgisinin artabileceği ihtimaline yönelik Nagai, "Söylemesi zor ancak (izleyenler) atom bombasının trajik sonuçlarını görmek isterler mi? Pek öyle düşünmüyorum." dedi.
Nagai, filmi izlemeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi. Manav Makabe, filmin ay sonunda gösterime gireceğine yönelik reklamları gördüğünü ancak filmi izlemek istemediğini söyledi.
Makabe, "İnsanlar filmi izleyerek atom bombasının verdiği hasarın dehşetini anlayabilirlerse belki Hiroşima'yı ziyaret etmek isteyebilirler." dedi. Filmin, nükleer silahlara yönelik tartışmaları yeniden alevlendirebileceği konusunda Makabe, "(Film) Atom bombalarının gerekliliğine yönelik soruları harekete geçirecektir." diye konuştu.
Makabe, atom bombasının o dönem ülkesinde yol açtığı trajik sonuçların halen farkına varılmadığını kaydetti.
İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde ABD'nin 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima kentine, 9 Ağustos'ta ise Nagazaki'ye atom bombası atıldı, 200 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Oppenheimer, Güney Kore ve Çin gibi Asya ülkelerinde vizyona girdi ve gişede büyük bir başarı elde etti.
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