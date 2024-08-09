Japonya'nın kült bilimkurgusu "The Human Vapor" dizi oluyor

1960 yılında vizyona giren Japon bilim kurgu klasiği "The Human Vapor", canlı aksiyon dizi olarak yeniden çekilecek.

Koreli film yapımcısı Yeon Sang-ho dizinin baş yapımcısı ve yardımcı senaristliğini üstlenirken, yönetmen koltuğunda Shinzo Katayama oturacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre; dizide Shun Oguri ve Yu Aoi başrolleri paylaşacak.

Toho'nun 1950'li ve 1960'lı yıllara ait kült bilimkurgu klasiklerinden biri olan The Human Vapor, ters giden bir radyasyon deneyiyle gaz halindeki bir mutanta dönüşen bir adamın hikayesini anlatıyor.

Bilimkurgu-gerilim türünün erken dönem başyapıtlarından biri kabul edilen film, yenilikçi görsel efektleri ve enerji yapılarıyla toplumsal baskıyı irdelemesiyle tanınıyor.