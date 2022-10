Jared Leto efsane moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'i canlandıracak

Son olarak Anne Hathaway ile başrolleri paylaştığı We Crashed dizisiyle adından söz ettiren ABD’li oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'in biyografisinde Lagerfeld'i canlandıracak. Emma Ludbrook ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlenecek olan oyuncu, daha önce lüks moda markası Gucci’yi konu alan Ridley Scott yönetmenliğindeki House of Gucci filminde rol almıştı.