Jared Leto efsane moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'i canlandıracak

Son olarak Anne Hathaway ile başrolleri paylaştığı We Crashed dizisiyle adından söz ettiren ABD’li oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld 'in biyografisinde Lagerfeld'i canlandıracak. Emma Ludbrook ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlenecek olan oyuncu, daha önce lüks moda markası Gucci’yi konu alan Ridley Scott yönetmenliğindeki House of Gucci filminde rol almıştı.

'BENİ YALNIZCA SEN OYNAYABİLİRSİN"



Şimdilik geliştirme aşamasında olan filmin senaristi ve yönetmeni henüz belli değil. Şubat 2019'da 85 yaşında hayatını kaybeden Lagerfeld, en çok Fransız lüks moda markaları Chanel ve Fendi'nin kreatif direktörü olarak tanınıyor.

Woman’s Wear Daily’de yayınlanan bir röportaja göre, Leto’nun Lagerfeld ile ilk tanıştığında “Biliyor musun, seni bir gün bir filmde canlandırmam lazım” dediği biliniyor. Lagerfeld’in ise “Yalnızca sen canım, yalnızca sen ben oynayabilirsin” diyerek Leto’yu onayladığı belirtildi.