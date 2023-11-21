Jason Bourne serisine yeni film: Matt Damon geri dönecek mi?

Son olarak beşinci filmiyle 2016 yılında izleyicilerle buluşan aksiyon serisi Jason Bourne, yıllar sonra yeni filmle beyazperdeye dönüyor.
Deadline'ın haberine göre; Universal Pictures'ta geliştirme aşamasına alındı. Stüdyo projeyi geliştirmek ve yönetmek üzere "Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok" filminin yönetmeni Edward Berger ile görüşmelerde bulunuyor.
DAMON'IN AKIBETİ BELLİ DEĞİL
Daha önce iyi bir senaryo olmazsa seriye dönmeyeceğini belirten Matt Damon'ın da senaryo tamamlandıktan sonra projeye dahil olması bekleniyor.
SERİDE DÖRT KEZ ROL ALDI
Damon, 2002'den 2007'ye kadar üçlemede Bourne'u canlandırmış ve son olarak 2016 yapımı Jason Bourne'da bu rolü yeniden üstlenmişti.
Hayatını kaybetmiş yazar Robert Ludlum'un romanlarına dayanan Jason Bourne filmleri, hafızasını kaybeden ve kendi ülkesi tarafından avlanan bir hükümet ajanını merkeze alıyor.
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