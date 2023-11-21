Jason Bourne serisine yeni film: Matt Damon geri dönecek mi?

SERİDE DÖRT KEZ ROL ALDI

Damon, 2002'den 2007'ye kadar üçlemede Bourne'u canlandırmış ve son olarak 2016 yapımı Jason Bourne'da bu rolü yeniden üstlenmişti.

Hayatını kaybetmiş yazar Robert Ludlum'un romanlarına dayanan Jason Bourne filmleri, hafızasını kaybeden ve kendi ülkesi tarafından avlanan bir hükümet ajanını merkeze alıyor.