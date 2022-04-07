Jason Momoa: Charlize Theron ile çalışmak heyecanlandırıyor

Hızlı ve Öfkeli 10 filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Jason Momoa, rol arkadaşı Charlize Theron için "Onunla çalışmak beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Jason Momoa: Charlize Theron ile çalışmak heyecanlandırıyor

Haberler 07.04.2022 - 14:03

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Jason Momoa, yeni projesi Hızlı ve Öfkeli 10 hakkında açıklamalarda bulundu.

Momoa, filmde Charlize Theron ve Vin Diesel ile sahneleri olacağını doğruladı.

Momoa, Theron için şu sözleri dile getirdi: "Harika biri. Sıradan biri. Yanlış anlaşılıyor." diyen Momoa sözlerine "Gerçekten daha önce hiç karşılaşmadığım harika insanlarla çekimler yapıyorum. Öncelikle Charlize [Theron] ile çalışıyorum, ki bu beni gerçekten heyecanlandırıyor. O harika. Sonra bazı havalı yerlere gidiyorum. Açıkçası tüm kadroyla çalışıyorum, oyuncuların çoğuyla... Ama evet, Vin ile çalıştığım için heyecanlıyım. Charlize ile çalıştığım için heyecanlıyım"

Momoa filmde 'kötü adam'ı oynayacak.
Momoa filmde 'kötü adam'ı oynayacak.

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