Jason Momoa'dan Dune 3 açıklaması: Geri dönüyorum
Ünlü oyuncu Jason Momoa, Denis Villeneuve imzalı Dune serisinin ilk filminde Duncan Idaho karakterini canlandırmıştı. Momoa, Dune 3 için geri döneceğini açıkladı.
Game of Thrones, Aquaman gibi yapımlarla şöhreti yakalayan Jason Momoa, Denis Villeneuve’nin Dune serisinin ilk filminde canlandırdığı Duncan Idaho karakteriyle Dune 3 yani Dune: Messiah için geri döneceğini açıkladı.
TODAY programında konuşan ünlü oyuncu, "Geri dönüyorum! Kitapları okumadıysanız, benim suçum değil" ifadelerini kullandı.
Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune serisinin ilk filminde Duncan Idaho, Paul Atreides ve Lady Jessica’yı kurtarmak için hayatını feda etmişti. Ancak kitapta Idaho, Dune: Messiah ile birlikte ghola (klon benzeri bir varlık) olarak geri dönüyor.
Dune: Messiah kitabında, Duncan’ın ghola versiyonu Hayt adıyla ortaya çıkıyor. ve zamanla geçmişi hatırlamaya başlıyor.
Hazırlıkları süren Dune 3 filminin 2026 yılında vizyona girmesi bekleniyor.
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