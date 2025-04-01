Jason Momoa'dan Dune 3 açıklaması: Geri dönüyorum

Ünlü oyuncu Jason Momoa, Denis Villeneuve imzalı Dune serisinin ilk filminde Duncan Idaho karakterini canlandırmıştı. Momoa, Dune 3 için geri döneceğini açıkladı.

Jason Momoa'dan Dune 3 açıklaması: Geri dönüyorum

Game of Thrones, Aquaman gibi yapımlarla şöhreti yakalayan , Denis Villeneuve’nin Dune serisinin ilk filminde canlandırdığı Duncan Idaho karakteriyle Dune 3 yani Dune: Messiah için geri döneceğini açıkladı.

TODAY programında konuşan ünlü oyuncu, "Geri dönüyorum! Kitapları okumadıysanız, benim suçum değil" ifadelerini kullandı.

Jason Momoa'dan Dune 3 açıklaması: Geri dönüyorum - 1 Dune serisinin ilk filminde Duncan Idaho karakterini canlandıran Jason Momoa

Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune serisinin ilk filminde Duncan Idaho, Paul Atreides ve Lady Jessica’yı kurtarmak için hayatını feda etmişti. Ancak kitapta Idaho, Dune: Messiah ile birlikte ghola (klon benzeri bir varlık) olarak geri dönüyor.

Denis Villeneuve'den "Dune 3" açıklaması

Denis Villeneuve'den "Dune 3" açıklaması

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Dune: Messiah kitabında, Duncan’ın ghola versiyonu Hayt adıyla ortaya çıkıyor. ve zamanla geçmişi hatırlamaya başlıyor.

Hazırlıkları süren Dune 3 filminin 2026 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

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