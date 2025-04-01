Jason Momoa'dan Dune 3 açıklaması: Geri dönüyorum

Game of Thrones, Aquaman gibi yapımlarla şöhreti yakalayan Jason Momoa , Denis Villeneuve’nin Dune serisinin ilk filminde canlandırdığı Duncan Idaho karakteriyle Dune 3 yani Dune: Messiah için geri döneceğini açıkladı.

Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune serisinin ilk filminde Duncan Idaho, Paul Atreides ve Lady Jessica’yı kurtarmak için hayatını feda etmişti. Ancak kitapta Idaho, Dune: Messiah ile birlikte ghola (klon benzeri bir varlık) olarak geri dönüyor.