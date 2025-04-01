Jason Statham başrolde: A Working Man gişenin yeni lideri oldu
Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı aksiyon filmi A Working Man, filmi gişenin zirvesine yerleşti. İşte 28-30 Mart hafta sonu gişe rakamları...
David Ayer ile ünlü oyuncu Jason Statham'ın yeniden bir araya geldiği A Working Man filmi, ABD'de gösterimdeki ilk üç gününde 15,2 milyon dolar hasılata ulaştı ve zirveye yerleşti.
A Working Man, eski bir gizli operasyon ajanı olan Levon Cade'in (Jason Statham) insan kaçakçılarının eline düşen patronunun kızını kurtarmaya çalışmasını konu alıyor.
Grimm Kardeşler'in ünlü masalından beyazperdeye uyarlanan Pamuk Prenses filmi ise ikinci sırada yer aldı. İşte 28-30 Mart gişe rakamları...
1- A Working Man
15,2 milyon dolar
2- Pamuk Prenses (Snow White)
14,2 milyon dolar
A Working Man filmi
3- The Chosen: Last Supper
11,5 milyon dolar
4- The Woman in the Yard
9,45 milyon dolar
5- Death of a Unicorn
5,8 milyon dolar
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