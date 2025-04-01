Jason Statham başrolde: A Working Man gişenin yeni lideri oldu

Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı aksiyon filmi A Working Man, filmi gişenin zirvesine yerleşti. İşte 28-30 Mart hafta sonu gişe rakamları...

Jason Statham başrolde: A Working Man gişenin yeni lideri oldu

David Ayer ile ünlü oyuncu Jason Statham'ın yeniden bir araya geldiği A Working Man filmi, ABD'de gösterimdeki ilk üç gününde 15,2 milyon dolar hasılata ulaştı ve zirveye yerleşti.

A Working Man, eski bir gizli operasyon ajanı olan Levon Cade'in (Jason Statham) insan kaçakçılarının eline düşen patronunun kızını kurtarmaya çalışmasını konu alıyor.

Grimm Kardeşler'in ünlü masalından beyazperdeye uyarlanan Pamuk Prenses filmi ise ikinci sırada yer aldı.  İşte 28-30 Mart rakamları...

1- A Working Man

15,2 milyon dolar

2- Pamuk Prenses (Snow White)

14,2 milyon dolar

Jason Statham başrolde: A Working Man gişenin yeni lideri oldu - 1 A Working Man filmi

3- The Chosen: Last Supper

11,5 milyon dolar

4- The Woman in the Yard

9,45 milyon dolar

5- Death of a Unicorn

5,8 milyon dolar

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