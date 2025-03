Jasper Steverlinck'in İstanbul konseri ertelendi

"That's not How Dreams are Made", "A Song for You" ve "To Make You Feel My Love" adlı birçok esere imza atan Belçikalı müzisyen Jasper Steverlinck'in, Zorlu PSM'de 5 Nisan'da vereceği konser 19 Eylül'e ertelendi.



Sanatçı, 70 konserden oluşan turnede, piyanist Valentijn Elsen ve orkestra eşliğinde sahnede olacak.

Gent asıllı rock grubu Arid'in solisti ve söz yazarı Steverlinck, kariyerine tek başına devam etti. Metal müzikten rock ve klasik müziğe kadar birçok müzik türünde performans sergileyen sanatçı, yeni albümü "The Healing"i 31 Ocak'ta hayranlarıyla buluşturdu.