Jay-Jay Johanson yeniden Türkiye'ye geliyor

Neslinin en etkili sanatçılarından biri olarak kabul edilen İsveçli Jay-Jay Johanson, Türkiye'de iki konser verecek. Jay-Jay Johanson, 24 Şubat Cuma gecesi Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 25 Şubat Cumartesi gecesi ise İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde sahne alacak.



Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan ve yayınladığı her albümde farklı müzik türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson, trip-hop’tan electro-clash’e, downtempo’dan indie’ye oldukça zengin bir repertuara sahip.



1996 yılından beri müzik dünyasının içinde olan, verdiği konserlerle Türkiye’de de geniş kitlelere ulaşan Johanson, "Believe In Us", "So Tell the Girls That I'm Back In Town", "Mr. Fredrikson", 'On The Radio', "Time Will Show Me" gibi başarılı şarkılara imza attı. Sanatçı geçtiğimiz yıl yayınlanan son albümü "Rorschach Test"ten şarkıların dışında, sevilen klasiklerini de seslendirecek.

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