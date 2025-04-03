Jean-Claude Van Damme hakkında çarpıcı iddia
Ünlü aksiyon yıldızı Jean-Claude Van Damme, insan ticareti mağduru beş kadın tarafından suçlanıyor.
Oyuncu Jean-Claude Van Damme, Romanya'da insan ticareti mağduru kadınlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.
People dergisinin haberine göre, 64 yaşındaki yıldız, Morel Bolea liderliğindeki bir suç örgütü tarafından kaçırılan kadınlarla bilerek cinsel ilişkiye girdi. Beş kadın, Romanya Organize Suç ve Terörizm Araştırma Müdürlüğü'ne (DIICOT) şikayette bulundu.
Olayın Cannes'da gerçekleştiği iddia ediliyor. Rumen kadınların insan ticareti mağduru olduğunu bilmesine rağmen, aktörün, kadınları "hediye" olarak aldığı iddia ediliyor.
Mağdurlardan birini temsil eden avukat Adrian Cuculis, kadınların "istismar edildikleri şüphesiyle savunmasız bir durumda olduklarını" söyledi.
Olayın, Van Damme tarafından Cannes'da düzenlenen bir etkinlikte yaşandığı iddia ediliyor.
1988 tarihli Bloodsport filmiyle yıldızı parlayan Van Damme, Kickboxer, Double Impact ve The Expendables 2 gibi aksiyon filmlerinde rol aldı. Oyuncu, Minions: Rise of Gru ve 2025’s The Gardener gibi filmlerin seslendirme kadrosunda yer aldı.
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