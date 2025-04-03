Jean-Claude Van Damme hakkında çarpıcı iddia

Oyuncu Jean-Claude Van Damme, Romanya'da insan ticareti mağduru kadınlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

People dergisinin haberine göre, 64 yaşındaki yıldız, Morel Bolea liderliğindeki bir suç örgütü tarafından kaçırılan kadınlarla bilerek cinsel ilişkiye girdi. Beş kadın, Romanya Organize Suç ve Terörizm Araştırma Müdürlüğü'ne (DIICOT) şikayette bulundu.



Olayın Cannes'da gerçekleştiği iddia ediliyor. Rumen kadınların insan ticareti mağduru olduğunu bilmesine rağmen, aktörün, kadınları "hediye" olarak aldığı iddia ediliyor.