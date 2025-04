Jean-Claude Van Damme hakkında çarpıcı iddia

Mağdurlardan birini temsil eden avukat Adrian Cuculis, kadınların "istismar edildikleri şüphesiyle savunmasız bir durumda olduklarını" söyledi.



Olayın, Van Damme tarafından Cannes'da düzenlenen bir etkinlikte yaşandığı iddia ediliyor.



1988 tarihli Bloodsport filmiyle yıldızı parlayan Van Damme, Kickboxer, Double Impact ve The Expendables 2 gibi aksiyon filmlerinde rol aldı. Oyuncu, Minions: Rise of Gru ve 2025’s The Gardener gibi filmlerin seslendirme kadrosunda yer aldı.