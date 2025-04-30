Jenna Ortega uzun süredir hayalini kurduğu projeyi açıkladı

Hollywood'un yükselen yıldızları arasında yer alan Jenna Ortega, son röportajında uzun süredir hayalini kurduğu projeyi açıkladı.

Jenna Ortega uzun süredir hayalini kurduğu projeyi açıkladı

"Çığlık" (Scream) serisi ve "Wednesday" dizisindeki performansıyla şöhreti yakalayan Emmy adayı Jenna Ortega,  V Magazine'e röprotaj verdi.

Uzun süredir kendi filmini çekmeyi hayal ettiğini ifade eden ünlü oyuncu, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı senaryoyu beyazperdeye taşımaya hazırlandığını söyledi.

Jenna Ortega uzun süredir hayalini kurduğu projeyi açıkladı - 1

"FİLMİ HAYATA GEÇİRMEYE BAŞLIYORUM"

22 yaşındaki Jenna Ortega, "Yaklaşık 10 yıldır çekmeyi planladığım bir senaryom var" dedi ve ekledi:

"Bu biraz garip çünkü bu hikayeyi oyunculuğa ilk başladığım zamanlarda, çok daha küçükken düşünmüştüm. Şimdiyse gerçekten adım atıp filmi hayata geçirmeye başlıyorum."

Jenna Ortega hayatını değiştiren filmi açıkladı

Jenna Ortega hayatını değiştiren filmi açıkladı

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