Jenna Ortega uzun süredir hayalini kurduğu projeyi açıkladı

Uzun süredir kendi filmini çekmeyi hayal ettiğini ifade eden ünlü oyuncu, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı senaryoyu beyazperdeye taşımaya hazırlandığını söyledi.

"FİLMİ HAYATA GEÇİRMEYE BAŞLIYORUM"

22 yaşındaki Jenna Ortega, "Yaklaşık 10 yıldır çekmeyi planladığım bir senaryom var" dedi ve ekledi:

"Bu biraz garip çünkü bu hikayeyi oyunculuğa ilk başladığım zamanlarda, çok daha küçükken düşünmüştüm. Şimdiyse gerçekten adım atıp filmi hayata geçirmeye başlıyorum."