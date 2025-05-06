Jenna Ortega ile Robert De Niro aynı projede buluşuyor

Düzenbaz ve Dövüşçü gibi filmlerle tanınan 5 Oscar adayı yönetmen David O. Russell'ın yeni projesi için geri sayım başladı. Ünlü yönetmen, yeni filminde Jenna Ortega ve Robert De Niro'yu buluşturuyor.

Deadline'ın haberine göre; Alejandro Adams'ın senaryosundan uyarlanan Shutout adlı film, kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatın son ustalarından biri olan Jake Kejeune'ün hikayesini anlatıyor.