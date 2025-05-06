Jenna Ortega ile Robert De Niro aynı projede buluşuyor
Son dönemin yükselen yıldızlarından Jenna Ortega ile usta aktör Robert De Niro, birlikte başrol oynamaya hazırlanıyor.
Düzenbaz ve Dövüşçü gibi filmlerle tanınan 5 Oscar adayı yönetmen David O. Russell'ın yeni projesi için geri sayım başladı. Ünlü yönetmen, yeni filminde Jenna Ortega ve Robert De Niro'yu buluşturuyor.
Deadline'ın haberine göre; Alejandro Adams'ın senaryosundan uyarlanan Shutout adlı film, kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatın son ustalarından biri olan Jake Kejeune'ün hikayesini anlatıyor.
"BÖYLE GÜÇLÜ BİR EKİBİN BİR ARAYA GELMESİ GERÇEKTEN ENDER"
Filmin yapım şirketinden Jeff Kirschenbaum, projeyle ilgili "David O. Russell gibi usta bir yönetmen ve Robert De Niro gibi efsane bir oyuncuyla iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Jenna'nın bu iki sinema ikonunun yanında başrolde yer alacak olması ise ayrıca heyecan verici. Böyle güçlü bir ekibin bir araya gelmesi gerçekten ender ve etkileyici bir fırsat" dedi.
Öte yandan Oscar ödüllü De Niro ve David O. Russell, daha önce Umut Işığım, Düzenbaz ve Dövüşçü gibi filmlerde birlikte çalışmıştı.
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