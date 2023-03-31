Jennifer Aniston: Friends günümüzde rahatsız edici bulunuyor

Hollywood'un sevilen ismi Jennifer Aniston, kariyerinin önemli projelerinden biri olan Friends dizisi hakkında konuştu. 90'lı yıllara damgasını vuran dizinin günümüz nesline hitap etmediğini söyleyen Aniston, "Şimdiki nesil, artık Friends'i rahatsız edici buluyor" dedi.
"GÜNÜMÜZDE FRIENDS ÇOK SEVİLMİYOR"
1994 ile 2004 yılları arasında yayınlanan fenomen dizideki Rachel karakteriyle akıllarda yer eden oyuncu, dizinin şimdiki nesil tarafından pek de sevilmediğini düşünüyor.
Aniston “Şimdi komedi yapmak biraz daha zor, çünkü çok dikkatli olmanız gerekiyor, bu da komedyenler için gerçekten zor, çünkü komedinin güzelliği kendimizle, hayatla dalga geçmemiz. Geçmişte bir bağnaz hakkında şaka yapıp gülebilirdiniz. Ve bu biraz da insanları, insanların ne kadar gülünç oldukları konusunda eğitmekle ilgiliydi. Şimdi bunu yapmamıza izin verilmiyor" ifadelerine yer verdi.
Aniston, “Artık Friends bölümlerin geri döndüğünde onları saldırgan bulan koca bir nesil var. Asla kasıtlı olmayan şeyler vardı… Bazı şeyleri iyice düşünmeliydik ama şimdiki gibi bir hassasiyet olduğunu düşünmüyorum" dedi.
DİZİDEKİ ŞAKALAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Son yıllarda bazı izleyiciler Friends’i çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirmişti. Tüm ana karakterlerin beyaz olması, homofobik veya transfobik olarak görülen şakaların yer aldığının belirtilmesi bazı izleyicilerin şikayetleri arasında yer alıyordu. Dizinin yaratıcılarından Marta Kauffman, çeşitlilik eksikliği konusunda kendini suçlu hissettiğini söylemiş ve özür dilemişti.