Jennifer Aniston: Friends günümüzde rahatsız edici bulunuyor

"GÜNÜMÜZDE FRIENDS ÇOK SEVİLMİYOR"



1994 ile 2004 yılları arasında yayınlanan fenomen dizideki Rachel karakteriyle akıllarda yer eden oyuncu, dizinin şimdiki nesil tarafından pek de sevilmediğini düşünüyor.

Aniston “Şimdi komedi yapmak biraz daha zor, çünkü çok dikkatli olmanız gerekiyor, bu da komedyenler için gerçekten zor, çünkü komedinin güzelliği kendimizle, hayatla dalga geçmemiz. Geçmişte bir bağnaz hakkında şaka yapıp gülebilirdiniz. Ve bu biraz da insanları, insanların ne kadar gülünç oldukları konusunda eğitmekle ilgiliydi. Şimdi bunu yapmamıza izin verilmiyor" ifadelerine yer verdi.