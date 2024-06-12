Jennifer Aniston'ın balmumu figürü yaz boyunca İstanbul'da

Tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu Jennifer Aniston'ın balmumu figürü İstanbul'da. Merlin Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, figürün Amsterdam Müzesi'nden geldiğini belirterek, "Aniston, 1990'ların efsane dizisi 'Friends'te canlandırdığı 'Rachel' karakteriyle hem aklımıza hem de gönlümüze taht kuran dünya güzeli bir hanımefendi." dedi.

Aniston'un 1969 Los Angeles doğumlu olduğunu ve hala güzelliğini koruduğunu söyleyen Tonger, "2000'li yıllarda oyuncu ve yapımcı Brad Pitt ile fırtınalı bir evlilik süreci oldu. Pitt'in figürü de aynı zamanda müzemizde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Müzemizde 70'i aşkın balmumu figürü sergileniyor. Anniston da yaz boyunca bizimle olacak." diye konuştu.