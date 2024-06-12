Jennifer Aniston'ın balmumu figürü yaz boyunca İstanbul'da

Tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu Jennifer Aniston'ın balmumu figürü İstanbul'da. Merlin Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, figürün Amsterdam Müzesi'nden geldiğini belirterek, "Aniston, 1990'ların efsane dizisi 'Friends'te canlandırdığı 'Rachel' karakteriyle hem aklımıza hem de gönlümüze taht kuran dünya güzeli bir hanımefendi." dedi.
Aniston'un 1969 Los Angeles doğumlu olduğunu ve hala güzelliğini koruduğunu söyleyen Tonger, "2000'li yıllarda oyuncu ve yapımcı Brad Pitt ile fırtınalı bir evlilik süreci oldu. Pitt'in figürü de aynı zamanda müzemizde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Müzemizde 70'i aşkın balmumu figürü sergileniyor. Anniston da yaz boyunca bizimle olacak." diye konuştu.
Tonger, Aniston'un figürünün, İstanbul'da 2016'da açılan Madame Tussauds ailesinin en yeni üyelerinden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Hikayemiz aslında çok eskiye dayanıyor. 1750'li yıllarda Madame Tussauds, Fransa'da balmumu heykeli konseptini geliştiriyor. Fransız Devrimi ile beraber Londra'ya gitmek zorunda kalıyor ve İngiltere'de bu konsept müzeleşiyor. Bu serüven şu anda gördüğümüz, ziyaret ettiğimiz, dokunabildiğimiz ve yıldızlarla yan yana olabildiğimiz bir konsepte evriliyor."
KİMLER VAR?
Amsterdam'da yapımı yaklaşık 8 ay süren heykelin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce ve Michael Jackson'ın da aralarında bulunduğu, müzikten sinemaya, spordan devlet yöneticilerine ünlü ve önemli isimlerin figürleri müzede görülebiliyor. Müze, her gün 11.00-19.00'da ziyaret edilebiliyor.
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