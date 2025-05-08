Jennifer Aniston'ın takıntılı hayranının paylaşımları ortaya çıktı

Jennifer Aniston'ın Bel-Air'deki 21 milyon dolarlık malikanesine zorla giren bir adam tutuklandı. 70'li yaşlarda olduğu düşünülen bir adam oyuncunun mülküne aracıyla izinsiz girdi.

Aniston'ın güvenlik ekibinin kazadan sonra arabaya koştuğu ve sürücüyü araçtan çıkardığı söyleniyor. Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü Jeff Lee, "hırsızlık şüphesi" ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini ve adamın "aracıyla mülkün kapısından içeri çarparak girdiğini" belirtti.

YILLARDIR TAKİP EDİYOR



TMZ'nin haberine göre, Aniston'ın mülküne izinsiz girmeye çalışan saldırgan yıllardır Friends dizisinin yıldızını takip ediyor.



Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, Jimmy Wayne Carwyle adlı kişinin ağır taciz ve mülke zarar verme suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Şüphelinin Perşembe günü mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

