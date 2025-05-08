Jennifer Aniston'ın takıntılı hayranının paylaşımları ortaya çıktı
Hollywood yıldızı Jennifer Aniston'ın Los Angeles'taki malikanesine arabasıyla girmeye çalışan saldırganın yıllardır ünlü oyuncuyu takip ettiği ortaya çıktı.
Jennifer Aniston'ın Bel-Air'deki 21 milyon dolarlık malikanesine zorla giren bir adam tutuklandı. 70'li yaşlarda olduğu düşünülen bir adam oyuncunun mülküne aracıyla izinsiz girdi.
Aniston'ın güvenlik ekibinin kazadan sonra arabaya koştuğu ve sürücüyü araçtan çıkardığı söyleniyor. Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü Jeff Lee, "hırsızlık şüphesi" ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini ve adamın "aracıyla mülkün kapısından içeri çarparak girdiğini" belirtti.
YILLARDIR TAKİP EDİYOR
TMZ'nin haberine göre, Aniston'ın mülküne izinsiz girmeye çalışan saldırgan yıllardır Friends dizisinin yıldızını takip ediyor.
Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, Jimmy Wayne Carwyle adlı kişinin ağır taciz ve mülke zarar verme suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Şüphelinin Perşembe günü mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.
48 yaşında olduğu öğrenilen şüphelinin sosyal medya hesaplarını inceleyen polis, Carwyle'ın Jennifer Aniston hakkındaki paylaşımlarına ulaştı.
1 Mart 2023'ten itibaren yapılan paylaşımların birinde Carwyle, oyuncudan "gelini" olarak bahsediyor.
Paylaşımlarında Aniston'a ulaşmaya çalıştığını belirten Carwyle'ın, oyuncuya sosyal medyada birçok kez mesaj ve ses kaydı gönderdiği de ortaya çıktı.
Carwyle'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Polis, olay esnasında evde olan 56 yaşındaki Aniston'ın şüpheliyle temas kurmadığını ve hiç kimsenin yaralı olmadığını belirtti.
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