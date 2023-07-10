Jennifer Garner, Elektra rolüyle geri dönüyor

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, Deadpool 3 filmine dahil oluyor. Garner, yaklaşık 20 yıl önce canlandırdığı Elektra karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Marvel Comics'in suikastçı anti-kahraman karakteri Elektra'yı ilk kez 2003 yılında Ben Affleck başrollü "Daredevil" filminde canlandıran Garner, 2005 yılında "Elektra" filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Oyuncu şimdi de başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın yer aldığı "Deadpool 3" için Elektra rolüne geri dönüyor.