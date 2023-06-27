Jennifer Lawrence: Hiçbir zaman dünyadaki en ünlü insan olmak istemedim

"Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, 2012 ile 2015 yılları arasında canlandırdığı Katniss Everdeen rolüyle ün kazanmıştı.

Dünya çapında 2,9 milyar dolar hasılat elde eden seri sayesinde kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen yıldız, bir başka seride rol almak için seçmelere katıldığını söyledi.

