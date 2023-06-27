Jennifer Lawrence: Hiçbir zaman dünyadaki en ünlü insan olmak istemedim

"Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, 2012 ile 2015 yılları arasında canlandırdığı Katniss Everdeen rolüyle ün kazanmıştı.
Dünya çapında 2,9 milyar dolar hasılat elde eden seri sayesinde kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen yıldız, bir başka seride rol almak için seçmelere katıldığını söyledi.
"BAMBAŞKA BİR HAYATIM OLABİLİRDİ"
Lawrence, "Alacakaranlık filmi için seçmelere katıldım. Beni anında elediler. Sonradan aramadılar bile. Arasalardı hayatım bambaşka olabilirdi" dedi.
Alacakaranlık serisi Açlık Oyunları gibi kitaptan uyarlandı. Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner'ın başrollerinde olduğu seri, dünya çapında 3,3 milyar dolar hasılat elde etti.
"DÜNYADAKİ EN ÜNLÜ İNSAN OLMAK İSTEMEDİM"
Alacakaranlık serisinin tüm dünyada fenomen haline gelmesinin ardından Açlık Oyunları'nda rol alıp almama konusunda kararsız kaldığını belirten yıldız "Hiçbir zaman dünyadaki en ünlü insan olmak istemedim. Bu hayal ettiğimden çok farklı bir hayattı" dedi.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Öte yandan, Lawrence Katniss Everdeen rolünü yeniden canlandırma fikrine açık olduğunu söylemişti. 32 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Variety'ye verdiği röportajda eğer kendisine teklif gelirse mutlaka kabul edeceğini söyledi. Oyuncu, "Eğer Katniss hayatıma bir şekilde geri gelirse yüzde 100 varım" dedi.
Serinin dört filminde başrolde yer alan oyuncu, Katniss rolünü ilk kez 2012 yılında canlandırmıştı.
Suzanne Collins'in romanlarından uyarlanan Açlık Oyunları serisi 4 filmden oluşuyordu. Oyuncu, distopik bir dünyada geçen Capitol'de devrim lideri rolünü üstlenen Katniss Everdeen'i canlandırıyordu.
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