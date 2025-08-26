Jennifer Lawrence'a San Sebastian Film Festivali'nden ödül

2010 yılı sonrasında şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve "Umut Işığım" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Jennifer Lawrence , "Açlık Oyunları" serisiyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Lawrence, ödülünü almak için bu yıl 19-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen San Sebastian Film Festivali'ne katılacak.

Ünlü isim için 26 Eylül'de düzenlenecek törenin ardından "Die My Love" filmi gösterilecek.

Daha önce Donostia Ödülü'ne layık görülen isimler arasında Meryl Streep, Cate Blanchett, Denzel Washington ve Javier Bardem gibi ünlü oyuncular yer alıyor.