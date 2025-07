Jennifer Lopez, Antalya konserine özel hazırlandı

Pop yıldızı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Regnum'da konser verecek.

6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek.

Biletleri tükenen konserde sanatçı özel repertuvarı, kostümleri ve sahne şovlarıyla Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak.