Jennifer Lopez, Antalya konserine özel hazırlandı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, doğum gününden 1 gün önce 23 Temmuz'da Antalya'nın Serik ilçesinde hayranlarıyla buluşacak.

Jennifer Lopez, Antalya konserine özel hazırlandı

Pop yıldızı , 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Regnum'da verecek.

6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek.

Biletleri tükenen konserde sanatçı özel repertuvarı, kostümleri ve sahne şovlarıyla Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak. 

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