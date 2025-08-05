Jennifer Lopez bu akşam İstanbul'da: Turnenin en büyük sahnesi hazır
Jennifer Lopez, bu akşam İstanbul’da hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçı, “Up All Night” turnesi kapsamında İstanbul Festivali’nde sahneye çıkacak.
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, bu akşam İstanbul'da hayranlarının karşısına çıkacak.Konser, 6 aydır üzerinde çalışılan dev sahne tasarımı ile dikkat çekecek.
İSTANBUL TEMALI ÖZEL SAHNE
Ünlü şarkıcının vereceği konser için aylardır üzerinde çalışılan İstanbul temalı özel dev sahne, hem Türkiye’nin hem sanatçının turnesinin en büyük sahnesi olma özelliğini taşıyor.
Konseptini İstanbul’un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan festival sahnesi, tümüyle Türkiye'de üretilen 70 tır dolusu malzeme ile 187 kişinin çalışmasıyla kuruluyor.
Devasa led ekranlara, özel ışık ve ses düzeneklerine sahip festival sahnesi; seyirciye görsel bir deneyim de sunarak sanatçıyı kendilerine daha yakın hissetmelerini sağlayacak.
İstanbul’a 2 adet kargo uçağı ile gelen Lopez, seslendireceği 35 şarkının görsel konseptini İstanbul Festivali sahnesinin tasarımına özel olarak sıfırdan çalışıyor.
"ŞARKILAR SÖYLEYİP DANS EDECEĞİZ"
Dünyaca ünlü yıldız, konser öncesi sevenlerini "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" diye mesaj yollamıştı.
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