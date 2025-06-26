Jennifer Lopez ile İstanbul'da büyük buluşma

İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, 'Meet & Greet' biletleri çerçevesinde 50 hayranıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek.



Yakın zamanda satışa açılacak 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

