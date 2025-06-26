Jennifer Lopez ile İstanbul'da büyük buluşma
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in İstanbul'daki konseri için meraklı bekleyiş sürüyor.
İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, 'Meet & Greet' biletleri çerçevesinde 50 hayranıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek.
Yakın zamanda satışa açılacak 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.
Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da konser verecek.
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